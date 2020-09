“200mila euro per il GF Vip”. Ma l’attore ha detto ‘no’: ecco perché (Di venerdì 11 settembre 2020) Il GF Vip sta per tornare con la quinta edizione, la seconda sotto la guida di Alfonso Signorini che lunedì 14 settembre vedremo “aprire” in diretta la Casa di Cinecittà. Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, ancora Pupo e una delle grandi protagoniste della scorsa stagione, Antonella Elia. Dopo tante indiscrezioni, il cast ufficiale è stato svelato solo pochi giorni fa da Tv, Sorrisi e Canzoni. ecco tutti i nomi dei vip che partecipano al reality di Canale 5: Matilde Brandi, Denis Dosio, Francesca Pepe, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Dayane Mello, Myriam Catania, Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Massimiliano Morra, Andrea Zelletta, Fulvio Abbate, Fausto Leali, Elisabetta Gregoraci, Patrizia de Blanck e ... Leggi su caffeinamagazine

sole24ore : Sulla prima pagina del Sole 24 Ore di venerdì #11settembre: la Bce accende un faro sull'euro forte. Piano d'autunno… - Eleonora_Buffon : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del Sole 24 Ore di venerdì #11settembre: la Bce accende un faro sull'euro forte. Piano d'autunno con 200m… - pccpla : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del Sole 24 Ore di venerdì #11settembre: la Bce accende un faro sull'euro forte. Piano d'autunno con 200m… - errantThinker : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del Sole 24 Ore di venerdì #11settembre: la Bce accende un faro sull'euro forte. Piano d'autunno con 200m… - RobRe62 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del Sole 24 Ore di venerdì #11settembre: la Bce accende un faro sull'euro forte. Piano d'autunno con 200m… -

Ultime Notizie dalla rete : “200mila euro Lamezia, consegnati lavori manutenzione straordinaria facciate esterne del Liceo "Galilei" Calabria News