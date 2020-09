11 settembre, il ricordo a 19 anni dall’attentato alle Torri Gemelle (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono le 8.46 dell’11 settembre 2001 quando il primo aereo, dirottato da al-Qaeda, si schianta contro la torre Nord del World Trade Center. alle 9.03 il volo American Airlines 175 si abbatte sulla torre Sud, che crollerà alle 9.59. Mezz’ora dopo collasserà anche la torre Nord. alle 9.37 un terzo aereo, il Boeing 757 del volo American Airlines 77, viene dirottato contro il lato Ovest del Pentagono. alle 10.03 un quarto aereo precipita a Shanksville, in Pennsylvania, dopo lo scontro tra passeggeri e dirottatori. Tra il primo e l’ultimo attacco passano centodue minuti. Il tempo che ha cambiato il corso della storia contemporanea e aperto il ventunesimo secolo. Il secolo del terzo millennio. Diciannove anni dopo, è ancora fresca la ferita lasciata ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono le 8.46 dell’112001 quando il primo aereo, dirottato da al-Qaeda, si schianta contro la torre Nord del World Trade Center.9.03 il volo American Airlines 175 si abbatte sulla torre Sud, che crollerà9.59. Mezz’ora dopo collasserà anche la torre Nord.9.37 un terzo aereo, il Boeing 757 del volo American Airlines 77, viene dirottato contro il lato Ovest del Pentagono.10.03 un quarto aereo precipita a Shanksville, in Pennsylvania, dopo lo scontro tra passeggeri e dirottatori. Tra il primo e l’ultimo attacco passano centodue minuti. Il tempo che ha cambiato il corso della storia contemporanea e aperto il ventunesimo secolo. Il secolo del terzo millennio. Diciannovedopo, è ancora fresca la ferita lasciata ...

