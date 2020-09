11 Settembre 2001: la programmazione speciale oggi su History (Di venerdì 11 settembre 2020) A diciannove anni esatti dal più grave attentato terroristico subito dagli USA, History dedica una programmazione speciale! A diciannove anni dall'11 Settembre 2001, History (in esclusiva su Sky al canale 407) proporrà, a partire dalle 16.00, una programmazione speciale dal titolo Apocalypse 9/11, una serie di documentari che ricostruiranno le diverse tappe di quel tragico evento: dalla ideazione all'attuazione, dai soccorsi alle conseguenze di medio e lungo periodo sulla politica americana. L'11 Settembre del 2001 gli Stati Uniti vennero sconvolti dal più grave attentato terroristico della loro storia. Ideato da Osama Bin Laden, il piano prevedeva che venissero colpiti gli edifici simbolo della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 settembre 2020) A diciannove anni esatti dal più grave attentato terroristico subito dagli USA,dedica una! A diciannove anni dall'11(in esclusiva su Sky al canale 407) proporrà, a partire dalle 16.00, unadal titolo Apocalypse 9/11, una serie di documentari che ricostruiranno le diverse tappe di quel tragico evento: dalla ideazione all'attuazione, dai soccorsi alle conseguenze di medio e lungo periodo sulla politica americana. L'11delgli Stati Uniti vennero sconvolti dal più grave attentato terroristico della loro storia. Ideato da Osama Bin Laden, il piano prevedeva che venissero colpiti gli edifici simbolo della ...

