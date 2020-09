“11 costole fratturate, 6 costole rotte e forse devono asportarmi la milza”. Ciccio Graziani racconta cosa è successo: “Potevo restarci secco” (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo la grande paura, “le condizioni generali” di Francesco ‘Ciccio’ Graziani, 67 anni, “appaiono in rapido, progressivo miglioramento”. L’ex calciatore campione del mondo, oggi opinionista televisivo, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Arezzo in seguito a una caduta in casa avvenuta nei giorni scorsi che gli ha causato la rottura di sei vertebre e la frattura di 11 costole. È stato lo stesso Graziani a raccontare cosa è successo a TuttoSport: “Dovevo riparare un buco”. “Sono salito su una scala allungabile, ma poi si sono rotti dei ganci e sono volato da un’altezza di circa 6-7 metri. Ho 11 costole ... Leggi su caffeinamagazine

