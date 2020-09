100 ragioni per il NO: la copertina del nuovo Espresso (Di venerdì 11 settembre 2020) La prima pagina del settimanale in edicola e online da domenica 13 settembre100 ragioni per il NO: L'Espresso in edicola e online da domenica 13 settembre " Leggi su espresso.repubblica

Cento ragioni per scegliere il No al referendum del 20 settembre. Cento persone che mettono la faccia per convincere a votare contro il taglio di deputati e senatori. E contro un Di Maio che, nella vi ...

