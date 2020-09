Zingaretti: "La Ferragni ha ragione, dure ma corrette le sue parole sul fascismo" (Di giovedì 10 settembre 2020) “Ieri Chiara Ferragni ha usato parole dure ma penso corrette su violenza e fascismo. Ovviamente nei social è partita la campagna di insulti. L’esaltazione cieca della forza, sgraziata, volgare, inumana e violenta e culturalmente fascista di quattro energumeni e la semplicità, la vitalità innocente e coraggiosa, l’armoniosa creatività di un bravo adolescente. Questi sono i due mondi emotivi, le due visioni della vita, che nella tragedia assassina di Colleferro si sono scontrati. Noi combatteremo. Noi saremo sempre per dare forza a chi non ce l’ha. Per la ricchezza interiore degli “indifesi” e contro chi li “offende” per annientarli”. Così ha scritto il segretario Pd e governatore del Lazio Nicola ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Zingaretti: 'La Ferragni ha ragione, dure ma corrette le sue parole sul fascismo' - Tiziano2675 : RT @HuffPostItalia: Zingaretti: 'La Ferragni ha ragione, dure ma corrette le sue parole sul fascismo' - BenedettaCarte1 : @HuffPostItalia Ok che la ferragni non legga i giornali ma Zingaretti non ha letto che i sospettati erano fan dei suoi alleati? - maximone816 : RT @HuffPostItalia: Zingaretti: 'La Ferragni ha ragione, dure ma corrette le sue parole sul fascismo' - HuffPostItalia : Zingaretti: 'La Ferragni ha ragione, dure ma corrette le sue parole sul fascismo' -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Ferragni Zingaretti: "La Ferragni ha ragione, dure ma corrette le sue parole sul fascismo" L'HuffPost Zingaretti: "La Ferragni ha ragione, dure ma corrette le sue parole sul fascismo"

“Ieri Chiara Ferragni ha usato parole dure ma penso corrette su violenza e fascismo. Ovviamente nei social è partita la campagna di insulti. L’esaltazione cieca della forza, sgraziata, volgare, inuman ...

A Saviano fai schifo se non lo compiaci

00:00 Scuola, per Conte si riparte il 14 settembre. Per i presidi, no. Caos sui banchi, intanto si vuole ridurre il periodo di quarantena. 04:30 Il Tempo continua con la beffa degli 11 milioni buttati ...

“Ieri Chiara Ferragni ha usato parole dure ma penso corrette su violenza e fascismo. Ovviamente nei social è partita la campagna di insulti. L’esaltazione cieca della forza, sgraziata, volgare, inuman ...00:00 Scuola, per Conte si riparte il 14 settembre. Per i presidi, no. Caos sui banchi, intanto si vuole ridurre il periodo di quarantena. 04:30 Il Tempo continua con la beffa degli 11 milioni buttati ...