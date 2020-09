Zingaretti: 'Condivido le parole della Ferragni su violenza e fascismo' (Di giovedì 10 settembre 2020) Le parole di Chiara Ferragni sull'omicidio di Colleferro sono "dure ma corrette". Lo scrive su Facebook il segretario Pd Nicola Zingaretti. "Ieri Chiara Ferragni ha fatto sue parole dure ma penso ... Leggi su globalist

Le parole di Chiara Ferragni sull'omicidio di Colleferro sono "dure ma corrette". Lo scrive su Facebook il segretario Pd Nicola Zingaretti. "Ieri Chiara Ferragni ha fatto sue parole dure ma penso corr ...

A subire l'influenza dell'infuencer Chiara Ferragni è soprattutto il Pd. L'uscita della fashion blogger e imprenditrice sull'omicidio di Colleferro conquista il segretario dem Nicola Zingaretti che su ...

