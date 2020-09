Zenga avverte il Cagliari: “Senza Nainggolan perderà tanto” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il futuro di Radja Nainggolan non è ancora totalmente definito, ma al momento pare più vicino a Milano che alla Sardegna. Il centrocampista belga, infatti, non è stato riscattato dal Cagliari ed è tornato all'Inter, club detentore del suo cartellino. Tuttavia non si escludono ribaltoni sorprendenti nei prossimi giorni.caption id="attachment 857579" align="alignnone" width="594" Radja Nainggolan Cagliari (Getty images)/captionPERDITAWalter Zenga ha le idee precise. L'ex allenatore del Cagliari dice la sua ai microfoni di Sky Sport: "Senza Nainggolan il Cagliari perde tanto, anche se a centrocampo ci sono giocatori di prima qualità. Io l'ho allenato e Radja è un giocatore di spessore che all'Inter farebbe ancora ... Leggi su itasportpress

