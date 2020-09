Zaniolo, ecco chi è Fink: il mago del crociato che ha operato già Chiellini (Di giovedì 10 settembre 2020) BERLINO - 'Noi siamo pronti, qualora Nicolò decidesse di rivolgersi alla nostra clinica, qui sono stati operati al crociato calciatori importanti, anche italiani'. Il professore Christian Fink, 53 ... Leggi su corrieredellosport

L’arrivo di Commisso risolverà diverse situazioni, in primis quella relativa a Chiesa, ancora in bilico tra un addio ed una permanenza a Firenze In attesa di veder riprendere quota l’operazione Torrei ...Zaniolo come Ancelotti. Ci hanno pensato in tanti. Le ginocchia di Nicolò hanno ceduto una dopo l’altra, come successo quarant’anni prima al tecnico dell’Everto ...