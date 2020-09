Zangrillo: “Virus clinicamente morto espressione stonata, io ho sempre invocato buon senso” (Di giovedì 10 settembre 2020) Zangrillo. Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, torna sulla questione del “virus clinicamente morto”. Intervenendo a Cartabianca ha spiegato: “Il virus clinicamente morto, espressione sulla quale ho fatto mea culpa, probabilmente stonata nel modus ma nel significato la ribadisco. Non credo che ciò abbia indotto i vacanzieri a fare di tutto e di più”. “Il virus clinicamente morto, espressione sulla quale ho fatto mea culpa, probabilmente stonata nel modus ma nel significato la ribadisco e poi se volete attualizziamo i numeri di oggi e vi dimostro il perché. Non credo che ... Leggi su limemagazine.eu

