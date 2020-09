Zangrillo: “A marzo-aprile la carica virale altissima di Berlusconi molto probabilmente lo avrebbe ucciso. E lui lo sa” (Di giovedì 10 settembre 2020) Questo pomeriggio aveva confermato che “ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-CoV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto”. Ma in serata Alberto Zangrillo, medico personale del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ha rivelato che “la carica virale del suo tampone nasofaringeo era talmente elevata che a marzo-aprile sicuramente non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa. E non è una boutade per esagerare, visto il personaggio di cui stiamo parlando”. “Il virus probabilmente non è ... Leggi su ilfattoquotidiano

PiazzapulitaLA7 : ++ 'La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile non avrebbe avu… - rtl1025 : ?? 'La carica virale del tampone nasofaringeo di #Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente no… - rosalbaaggazio : RT @Adnkronos: Zangrillo: 'Carica virale #Berlusconi alta, a marzo lo avrebbe ucciso' - Noovyis : (Zangrillo: “A marzo-aprile la carica virale altissima di Berlusconi molto probabilmente lo avrebbe ucciso. E lui l… - 180secondi : “Si fosse ancora a Marzo/Aprile #Berlusconi sarebbe morto. “ Sembra la trama di Tenet e invece è l’ennesima dichia… -