Zaccheroni incensa Tonali: “Top Player. Milan al sicuro per 10-15 anni…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata da Alberto Zaccheroni a La Gazzetta dello Sport. L'ex mister ha parlato a lungo di Sandro Tonali, fresco di firma col Milan. Il centrocampista è stato annunciato nelle scorse ore e potrebbe essere, a detta dell'allenatore, un top Player per tanto, tantissimo tempo.Zaccheroni: "Milan ok per 10-15 anni con Tonali"caption id="attachment 1019593" align="alignnone" width="584" Milan Tonali (Twitter Milan)/caption"Tonali è un acquisto straordinario. Mi sa che il Milan si è assicurato un top Player al centro del campo per i prossimi 10-15 anni", ha detto Zaccheroni esaltando il colpo del Diavolo. ... Leggi su itasportpress

