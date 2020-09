XIII Giornata Nazionale sulla SLA: centinaia di monumenti si illumineranno di verde (Di giovedì 10 settembre 2020) Domenica 20 settembre si celebra la XIII edizione della Giornata Nazionale sulla SLA promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Con l’iniziativa “Un contributo versato con gusto” AISLA metterà a disposizione 12.000 bottiglie di Barbera d’Asti DOCG per raccogliere fondi per “L’Operazione Sollievo” il progetto avviato nel 2013 che ha permesso all’associazione di destinare 650.000 euro di donazioni all’assistenza delle persone con SLA e delle loro famiglie. Le bottiglie possono essere prenotate su negoziosolidaleaisla.it il portale dell’associazione che gestirà le spedizioni in tutta Italia, oppure contattando i volontari sul territorio. Quest’anno AISLA, in considerazione della particolare situazione ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : XIII Giornata XIII Giornata Nazionale sulla SLA: centinaia di monumenti si illumineranno di verde Meteo Web NYCanta: sei giovani talenti superano le semifinali e volano in America da Carlo Conti. Clementino Show

NYCanta: sei giovani talenti superano le semifinali e volano in America da Carlo Conti. Clementino Show. Si è conclusa il 7 settembre all'interno del Confusione Fest a ...

Festival della Letteratura, Poesia e saggistica al femminile di Narni, giunto alla XIII edizione, dal 17 al 20 settembre

Narni. Si rinnova l’annuale appuntamento con il Festival della Letteratura, Poesia e saggistica al femminile di Narni, giunto alla XIII edizione, che si svolgerà dal 17 al 20 settembre, ideato e organ ...

NYCanta: sei giovani talenti superano le semifinali e volano in America da Carlo Conti. Clementino Show. Si è conclusa il 7 settembre all'interno del Confusione Fest a ...Narni. Si rinnova l’annuale appuntamento con il Festival della Letteratura, Poesia e saggistica al femminile di Narni, giunto alla XIII edizione, che si svolgerà dal 17 al 20 settembre, ideato e organ ...