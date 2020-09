Xbox Series S e l'annuncio dei prezzi aumentano le probabilità di acquisto della next-gen Xbox (Di giovedì 10 settembre 2020) Microsoft ha rivelato ieri il prezzo ufficiale, la data di lancio e le specifiche di entrambe le sue console Xbox Series. Series X da 12TF focalizzata sul 4K sarà lanciata il 10 novembre a $ 499, mentre Series S da 4TF, sarà disponibile lo stesso giorno per $ 299.Ora, l'analista Piers Harding-Rolls ha pubblicato una previsione aggiornata con un previsto aumento delle vendite che sarà in gran parte dovuto a Xbox Series S."... Il lancio di due prodotti abbastanza diversi all'inizio di una generazione è un cambiamento significativo. Si traduce in una proposta di vendita e marketing più complessa, insieme a tutti i servizi in abbonamento e le offerte di All Access. Xbox ... Leggi su eurogamer

