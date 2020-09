X44: Hamilton presenta il suo nuovo team per il campionato Extreme E (Di giovedì 10 settembre 2020) È indubbiamente l’uomo da battere in Formula 1, il dominatore assoluto insieme alla Mercedes ormai da diverse stagioni e sembra avviato quest’anno alla conquista del suo settimo titolo mondiale. Eppure Lewis Hamilton probabilmente non si accontenta e a 35 anni guarda al futuro, a quella che potrebbe essere un’esperienza del tutto nuova nel mondo dei motori. Il campione britannico ha infatti presentato al pubblico e alla stampa X44, il team di sua proprietà che debutterà prossimamente nel nuovo campionato elettrico Extreme E. Il numero scelto dal pilota inglese non è casuale: il 44 infatti è quello che ha portato al successo in Formula 1 in questi anni e che ormai lo caratterizza nelle sue vittorie. Il torneo partirà alla ... Leggi su sport.periodicodaily

