Wwf | “in 50 anni perso il 68% della fauna selvatica Così si favoriscono le pandemie come Covid-19”

"Stiamo assistendo alla distruzione della natura da parte dell'umanità. In effetti, è un ecocidio. Per 30 anni abbiamo visto la caduta accelerare e continua nella direzione sbagliata". Marco Lambertini, direttore del Wwf internazionale, sintetizza così quanto registrato dal World Wide Fund for Nature (Wwf), secondo cui in meno di 50 anni il mondo ha perso più di due terzi della sua popolazione di animali selvatici, principalmente a causa dell'attività umana. E la distruzione della natura è direttamente collegata ai pericoli per il futuro dell'umanità. Tra il 1970 e il 2016 il 68% di questa fauna è scomparso, secondo il Living Planet Index, uno strumento di riferimento pubblicato ogni

