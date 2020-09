Wizzair, nuova base all’aeroporto di Catania (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Wizz Air ha annunciato oggi la sua 36ma base a Catania. La compagnia aerea baserà 2 Airbus A321 all’Aeroporto di Catania dal mese di ottobre 2020. Accanto alla creazione della nuova base e al completamento delle 15 rotte già operative, Wizz Air ha annunciato 5 nuove rotte verso Roma Fiumicino, Bologna, Venezia , Memmingen (Münich West) e London Luton da Catania e una nuova rotta da Milano Malpensa a Bari a partire da Ottobre 2020. Parlando alla conferenza stampa di oggi a Catania, George Michalopoulos, CCO of Wizz Air ha dichiarato: ”Sono lieto di annunciare la nostra 36ma base nell’Aeroporto di Catania Fontanarossa che consentirà il lancio ... Leggi su quifinanza

