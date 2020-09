Willy, spuntano nuovi indagati coinvolti nella rissa che ha causato la sua morte (Di giovedì 10 settembre 2020) I funerali del giovanissimo Willy, morto nel pestaggio di Colleferro sul quale si sta indagando tanto e dicendo ancora di più, si terranno sabato a Paliano e la famiglia ha domandato il rispetto della privacy. Intanto le indagini proseguono e presto nel registro degli indagati omicidio Willy potrebbero finire i nomi di altre persone; i carabinieri stanno sentendo altri tra i testimoni degli avvenimenti che avrebbero avuto un ruolo nella rissa. LEGGI ANCHE >>> Gli amici di Willy non hanno parlato di un suo intervento in loro difesa Si rafforza l’ipotesi di più persone coinvolte Dopo la lacuna che sembrerebbe emergere dai verbali degli interrogatori – ovvero che nessuno degli amici di Willy avrebbe parlato del gesto di difesa a ... Leggi su giornalettismo

Spuntano due supertestimoni nell'omicidio del 21enne Willy Monteiro

Ai quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro potrebbero presto aggiungersi altri indagati. Non sono escluse nuove iscrizioni sul registro degli indagati per la morte del r ...Quante ombre ancora sul massacro di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni nella notte tra il 5 e il 6 settembre in una piazza di Colleferro. Tante da non essere eliminate neppure dalle intense ...