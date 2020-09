Willy, sabato funerali a Paliano (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set.(Adnkronos) - Si terranno sabato alle 10, al campo sportivo comunale "Piergiorgio Tintisona" di Paliano, i funerali di "Ricordo l'invito della famiglia di Willy a effettuare opere di bene al posto di omaggi floreali e, per chi lo desiderasse, di partecipare al funerale indossando una maglia o una camicia bianca, come simbolo di purezza e gioventù. Faccio un personale appello a tutte le persone che vorranno essere presenti alla funzione: questo evento impone l'allestimento di una macchina organizzativa complessa, che sappia gestire la massiccia affluenza prevista e al contempo garantire il rispetto di tutti i protocolli e della normativa sanitaria vigente per il contenimento e il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. Dobbiamo essere tutti estremamente responsabili", continua Alfieri. ... Leggi su iltempo

