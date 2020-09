Willy Monteiro, la superteste: «Tutti lo hanno colpito senza pietà, è morto tra le mie braccia» (Di giovedì 10 settembre 2020) «Gabriele Bianchi ha sferrato a Willy un calcione all?addome che l?ha fatto cadere a terra e non lo ha fatto più respirare, poi Tutti, lui, il fratello più piccolo... Leggi su ilmessaggero

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - OfficialASRoma : In questa stagione l'#ASRoma ha scelto di intitolare il progetto A Scuola di Tifo alla memoria di Willy Monteiro Du… - FidanzaCarlo : Gravissime le accuse rivolte a @FratellidItalia da parte di #AlessiaMorani, che ci attribuisce la morte del povero… - angelicabaires : RT @FrancoBechis: Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Mariate48641882 : RT @eziomauro: Omicidio di Willy Monteiro Duarte. 'Stavamo facendo sesso al cimitero', la fragile difesa dei frate… -