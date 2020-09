Willy Monteiro Duarte, il testimone: 'Saltavano sul suo corpo'. Prima del raid, sesso al cimitero (Di giovedì 10 settembre 2020) 'Saltavano sul suo corpo. Willy era steso in terra e già inerme, ma i fratelli Gabriele e Marco Bianchi Bianchi con Mario Cenciarelli sferravano calci e pugni anche contro di me'. È la raccapricciante ... Leggi su leggo

ClaMarchisio8 : Willy Monteiro è un ragazzo che conosce il significato dell'amicizia. Willy Monteiro è un ragazzo che non resta ind… - FidanzaCarlo : Gravissime le accuse rivolte a @FratellidItalia da parte di #AlessiaMorani, che ci attribuisce la morte del povero… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - foodetbio : RT @aboubakar_soum: “Il mio Willy non c'è più', mi ha detto questa mattina la mamma abbracciandomi piangendo. È stato straziante ascoltare… - OdeonZ__ : Famiglia allo stadio, maglie con dedica, lutto al braccio: Roma, test nel ricordo di Willy -