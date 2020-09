Willy, il terrificante risultato della prima autopsia: i segni della violenza inimmaginabile di quei balordi (Di giovedì 10 settembre 2020) Lesioni in diverse parti del corpo, non solamente su torace e addome. Un quadro «politraumatico» dovuto al pestaggio subito. È questo il primo risultato dell'autopsia eseguita all'istituto di medicina legale di Tor Vergata sul corpo di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, vicino Roma. Secondo quanto si apprende, il primo esame si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre ed è durato circa tre ore e mezzo. E da questo emerge il quadro di un pestaggio violentissimo. A eseguire l'esame autoptico è stato il professor Saverio Potenza, medico legale dell'Università di Roma Tor Vergata, nominato consulente tecnico dal pubblico ministero. Per completare il quadro, «che comunque - viene sottolineato - ... Leggi su liberoquotidiano

Ma la lotta che è arte non è cosa da assassini

La musica di Gomorra accompagna gli speciali tv, mai visti così tanti giornalisti qui nell'hinterland romano, per raccontare un fatto drammatico ma anche per dipingere la cittadina come il Bronx. Le g ...Il dito e la luna, ancora una volta. La luna è quel mondo lurido, fatto di prepotenza, bullismo, violenza, razzismo, estremismo, fascismo: tutti fattori che hanno una loro, terrificante, sequenza cron ...