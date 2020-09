"Willy? Il fascismo non c'entra E' colpa dell'incultura social" (Di giovedì 10 settembre 2020) In una intervista rilasciata al sito Vita, il sociologo Marco Revelli parla dei fatti di Colleferro e tenta di dare una spiegazione correlando il brutale omicidio alla sottocultura che da anni spopola nei social network. "Cr... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

rubio_chef : Willy è stato ammazzato dal fascismo, dal machismo, dal razzismo e dall’assenza di cultura. Ucciso dal patriarcato,… - Linkiesta : #Colleferro è Italia, è la modernità ignorante dilagata. Ostentazione, fanatismo, muscoli, il contesto del pestagg… - andrescaglia : @AngeloMellone @PButtafuoco D’accordo con lei. Ma l’omologazione conformista del pensiero ha ormai assunto due aspe… - StefanoJazz : RT @suzukimaruti: L’argomentazione (l’ha usata ieri la fidanzata di uno dei presunti assassini di Willy) “non è fascista, non si occupa di… - RenatoGuadalupi : Non una parola sul caso Willy da parte dell'estrema destra Meloni e Salvini. Ha ragione la Segre quando dice che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Willy fascismo

La sinistra ogni volta che commenta un atto di violenza si abbandona ad analisi sociologiche dozzinali, accusando l'area politico-culturale di destra di essere il terreno in cui si semina odio e intol ...Per Revelli l'aggressione per cui il giovane ha perso la vita non ha nulla a che fare con razzismo e fascismo. "E' il prodotto della sottocultura social" In una intervista rilasciata al sito Vita, il ...