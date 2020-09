“Willy è stato ucciso perché nero. Il Fascismo in Italia è un’emergenza” dice Rula Jebreal (Di giovedì 10 settembre 2020) Per Rula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e Italiana, il giovane Willy Monteiro è stato “trucidato perché aveva la pelle nera”. Ma sul movente a sfondo razzista, non tutti ci stanno. Quanti devono morire prima che la politica affronti questa pandemia assassina? Non parla dell’emergenza sanitaria Rula Jebreal, ma del “razzismo, … L'articolo “Willy è stato ucciso perché nero. Il Fascismo in Italia è un’emergenza” dice Rula Jebreal proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

stanzaselvaggia : “Willy non è stato toccato”. Caduto dalle scale anche lui. - Agenzia_Ansa : Lettere, scritte e decine di mazzi di fiori a Colleferro nel luogo in cui è stato picchiato a morte Willy Monteiro… - NicolaPorro : Quello che è successo al povero #WillyMonteiro è inaudito. La violenza alla stato puro, la bestialità di quattro co… - Gabrigrifo1 : @gloriapoch72 Perché Willy è stato aggredito da esponenti della lega? Non da 4 delinquenti, dei quali 3 seguivano i… - Armageddon5567 : La destra ha fomentato l' odio, il risultato è stato il massacro di Willy. Quando si attaccano i diversi i risultati sono questi. -

