Willy Duarte, perché gli assassini non sono di destra: che tristezza usare un crimine per propaganda (Di giovedì 10 settembre 2020) E invece il Male non è politica, ci sentiamo stupidi solo a scriverlo, ma la stupidità è proprio ciò a cui vuole inchiodarci il mainstream. Per cui ogni evento viene letto attraverso i pochi pseudoconcetti chic in voga agli aperitivi di redazione: sessismo, cambiamento climatico, antifascismo. Un gioco delle tre carte permanente, applicato anche alla cronaca nerissima, alle secrezioni più oscure dell'animo umano. Anche alla storiaccia di Willy Montiero, massacrato a calci e pugni da quattro nullità avariate, perché voleva difendere un amico. Testimonianza, se c'è una, della cecità del Male, che probabilmente è il vero mistero di questo strano bipede implume che noi stessi siamo. Ma non si vede questo, nei quattro accusati dell'omicidio di Willy, non si scorge la ... Leggi su liberoquotidiano

