Whisky: nuove scoperte sugli aromi tipici (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo più di un secolo dei ricercatori hanno studiato le caratteristiche del tipico aroma del Whisky del Tennesse facendo utili scoperte È passato più di un secolo dalla pubblicazione delle ultime analisi scientifiche del famoso “Lincoln County Process”, ma i segreti del famoso sapore di Whisky del Tennessee stanno iniziando a svelarsi. L’ultima ricerca promette progressi nel campo della scienza del sapore e del marketing. Il “Lincoln County Process” Per chi non lo sapesse il Whisky del Tennessee, tranne poche eccezioni definite per legge, deve subire un processo definito come “Lincoln County Process”, in sigla LCP. Questo processo distingue il prodotto del Tennessee dagli altri Whisky e bourbon in generale e consiste in un particolare ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Whisky nuove Whisky: nuove scoperte sugli aromi tipici tuttoteK La nuova Calabria di Luca Abbruzzino, figlio d'arte che vola da solo

Per chi non si accontenta di elogiare le giovani promesse, ma le segue nel tempo aspettando che le promesse siano mantenute, Luca Abbruzzino è il nome esemplare. Stella Michelin a soli 23 anni per il ...

Whisky, castelli, poesia: il nuovo tour in bici della Scozia è la scappata autunnale che fa per te

In Scozia è stata aperta una nuova pista ciclabile di 135 chilometri, che attraversa tranquille strade di campagna attraverso aree pittoresche come il castello e la riserva naturale di Caerlaverock, i ...

Per chi non si accontenta di elogiare le giovani promesse, ma le segue nel tempo aspettando che le promesse siano mantenute, Luca Abbruzzino è il nome esemplare. Stella Michelin a soli 23 anni per il ...In Scozia è stata aperta una nuova pista ciclabile di 135 chilometri, che attraversa tranquille strade di campagna attraverso aree pittoresche come il castello e la riserva naturale di Caerlaverock, i ...