Whirlpool, la ministra del Lavoro: “Tavolo al Mise entro fine mese” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano d’Arco (Na) – “Tavolo al Mise entro fine mese, dopo le elezione regionali” così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, si mostra vicina agli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est. Promettendo che, il prima possibile, ci sarà un nuovo tavola tra azienda e Governo a cui prenderà parte anche lei. Una delegazione dell’Rsu ha infatti raggiunto nella serata di ieri, come anticipato da Anteprima24, la ministra a Pomigliano d’Arco, dove era presente per un incontro a sostegno del candidato sindaco del Movimento nella cittadina di Luigi Di Maio. “Vediamo se veramente riusciamo a far sciogliere questo nodo – spiegano dall’Rsu – ma soprattutto a far capire ... Leggi su anteprima24

