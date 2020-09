WhatsApp Beta si aggiorna ancora e ci anticipa tre piccole novità (Di giovedì 10 settembre 2020) Il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio nelle scorse ore di una nuova Beta per Android, la versione 2.20.200.3. Ecco le novità L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna ancora e ci anticipa tre piccole novità proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

maurilioberetta : #WhatsApp testa la «Modalità Vacanza» per ignorare chat archiviate anche se attive. Inserita nell’ultima beta Andro… - infoitscienza : WhatsApp, Modalità Vacanza presente nella nuova versione Beta - HDblog : RT @HDblog: WhatsApp beta per Android, in test due funzioni: una meno recente, l'altra inedita - infoitscienza : Su WhatsApp Beta torna la “modalità vacanza” e le linee guida per le immagini -

WhatsApp has introduced the call shortcuts, catalogue shortcuts and wallpaper doodles for Android beta testers.OnePlus announced open beta version of OxygenOS 11 based on the new Android 11 for their latest flagship smartphones OnePlus 8 and 8 Pro.