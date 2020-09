Watch Dogs Legion segna il ritorno a sorpresa di Aiden Pearce, il protagonista del primo Watch Dogs (Di giovedì 10 settembre 2020) È tornato! Più vecchio, ma non necessariamente più saggio. Aiden Pearce sarà un personaggio completamente giocabile dopo il lancio di Watch Dogs: Legion. Sicuramente un annuncio inaspettato quello mostrato durante l'Ubisoft Forward di questa sera.Bisogna ammetterlo, Aiden non è di certo il protagonista migliore della storia dei videogiochi e probabilmente non rientra nemmeno nella top 20 ma comunque aveva degli aspetti interessanti che potrebbe valer la pena rivedere in questa nuova particolare veste. Nel Season Pass sarà disponibile un intero, nuovo capitolo dedicato al protagonista di Watch Dogs ma intanto ... Leggi su eurogamer

