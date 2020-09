Wach Dogs Legion: Annunciati Stormzy e Aiden Pearce (Di giovedì 10 settembre 2020) Ubisoft ha annunciato alcuni nuovi ed emozionanti contenuti per Watch Dogs®: Legion: una collaborazione esclusiva con il premiato musicista britannico Stormzy, il ritorno di Aiden Pearce, che sarà giocabile come parte dei piani post lancio, e un nuovo trailer di gioco focalizzato sull’esperienza Gioca con chi vuoi. Con lo sviluppo guidato dallo studio Ubisoft Toronto*, Watch Dogs: Legion sarà disponibile il 29 ottobre 2020 per Xbox One, PlayStation®4, Stadia e Windows PC, tramite Epic Games e Uplay. Il gioco sarà anche disponibile per UPLAY+**, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Inoltre, Watch Dogs®: Legion arriverà anche su Xbox Series X S il 10 novembre, e su PlayStation®5 al ... Leggi su gamerbrain

Wach Dogs Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Wach Dogs