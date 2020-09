Vo’, si torna a scuola nel primo focolaio d’Italia. Il preside: «Da Roma solo 2 mila mascherine» – Video (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 10 settembre «Emily girati, ti fanno la foto per il giornale!». Manca qualche minuto al suono della campanella e l’emozione è alle stelle. È un giorno importante a Vo’ Euganeo, comune di circa 3mila abitanti che fu zona rossa a marzo e che registrò il primo decesso legato al Coronavirus in Italia: la scuola elementare e la scuola media stanno per riaprire i cancelli dopo oltre 6 mesi di stop. E lo faranno in anticipo rispetto alla data indicata dal Miur, il 14 settembre. Oltre a essere uno dei primi luoghi dove è scattato il lockdown in Europa- sono stati i primi a chiudere a fine febbraio, insieme ai paesi del Lodigiano – Vo’ è stato anche uno dei comuni più virtuosi dal punto di ... Leggi su open.online

