Viviana Parisi, trovate nuove impronte di Gioele nell’auto: si riaccende pisa incidente (Di giovedì 10 settembre 2020) Morte di Viviana Parisi e Gioele, a Chi l’ha visto? parla Daniele Mondello, rispettivamente marito e padre delle due vittime di Caronia. Il dj è apparso molto amareggiato per come sono state condotte le ricerche dopo che la mattina del 3 agosto scorso la donna e il piccolo di quattro anni sono scomparsi. Tardive e male organizzate, a suo dire, che insieme ai familiari non si dà pace perché “A noi è stato impedito di fare le ricerche fino alle 23 del 3 agosto”. Come sappiamo i resti di Gioele sono stati rinvenuti solo 18 giorni dopo la scomparsa da un volontario (ex carabiniere) che aveva risposto all’appello lanciato da Daniele. Il marito di Viviana com’è noto aveva chiesto il supporto di conoscenti e amici per cercare il figlioletto ... Leggi su urbanpost

