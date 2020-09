Viviana e Gioele potevano essere salvati. Ecco cos’ha scoperto la polizia scientifica (Di giovedì 10 settembre 2020) Non c’è alcuna traccia di sangue nell’auto di Viviana Parisi, la donna trovata cadavere nei boschi di Caronia non lontano dal corpicino senza vita del figlioletto Gioele dopo una misteriosa fuga seguita a un incidente stradale avvenuto lo scorso 3 agosto sull’autostrada A 20 Messina Palermo. Dopo le prime verifiche dei giorni scorsi, che già avevano evidenziato l’assenza di sangue, gli inquirenti infatti hanno analizzato di nuovo la Opel Corsa incidentata con il luminol ma anche questa volta non è stata individuata alcuna traccia ematica. L’esame è stato condotto ieri sera dagli investigatori della scientifica insieme ai consulenti della procura di Patti e a quelli della famiglia Mondello nell’officina dove la vettura è depositata. "Sull'auto di ... Leggi su howtodofor

