"Viviamo in un’era pandemica da cento anni: la spagnola del 1918 non ci ha mai abbandonato" (Di giovedì 10 settembre 2020) “L’influenza del 1918 è ancora con noi”. E’ un’affermazione potente quella pronunciata a The Washington Post da Ann Reid, direttore del National Center for Science Education che negli anni Novanta analizzò la composizione genetica del virus H1N1, il virus che durante la prima guerra mondiale i giornali spagnoli per primi portarono all’attenzione dell’opinione pubblica (da qui il nome influenza spagnola) e che uccise in due anni almeno 50 milioni di persone. Stando a quanto dice la studiosa la spagnola non se n’è mai andata.“I discendenti del virus H1N1 del 1918 costituiscono i virus influenzali che combattiamo ancora oggi”, ha spiegato. In sintesi, l’influenza stagionale di cui ... Leggi su huffingtonpost

sentonyiwobi : Grazie #Genova. Orgoglioso dei rappresentanti della #Lega e del loro grande lavoro svolto per la sicurezza dei citt… - Penelope48a : RT @HuffPostItalia: 'Viviamo in un’era pandemica da cento anni: la spagnola del 1918 non ci ha mai abbandonato' - falloutzay : Poi meh viviamo in un paesino con 0 negozi di vestiti, non abbiamo nemmeno i cinesi e dove dovremmo andarle a compr… - Petrone65376096 : RT @Veritatem_C: Dovremmo avere due orologi, un orologio che misura il tempo, che ci colloca nel tempo del mondo, e l’altro che ci colloca… - luciana17955390 : @LYUJ0NG Ti consiglio lo stesso???? apre la tua mente e non guardare la mídia. E non ti darei mai da ignorante perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviamo un&rsquoera "Viviamo in un'era pandemica da cento anni: la spagnola del 1918 non ci ha mai abbandonato" L'HuffPost Referendum, Roberto Saviano attacca il Pd: "Votano Sì solo per sopravvivere"

ROMA - Un'invettiva contro il Pd, Luigi Di Maio e il governo. Via twitter e che inizia citando Max Gazzè e la sua Favola di Adamo ed Eva: "Ma andate a cagare voi e le vostre bugie". Così Roberto Savia ...

Non rientra da permesso, evasa detenuta a Torino

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Evasione dal carcere di Torino. Una detenuta trentenne, con fine pena 2025, non ha fatto rientro in cella al termine della fruizione di un permesso premio di quattro giorni.

ROMA - Un'invettiva contro il Pd, Luigi Di Maio e il governo. Via twitter e che inizia citando Max Gazzè e la sua Favola di Adamo ed Eva: "Ma andate a cagare voi e le vostre bugie". Così Roberto Savia ...(ANSA) - TORINO, 10 SET - Evasione dal carcere di Torino. Una detenuta trentenne, con fine pena 2025, non ha fatto rientro in cella al termine della fruizione di un permesso premio di quattro giorni.