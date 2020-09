Vittorio Feltri, commento spiazzante: "A Irene Pivetti hanno sequestrato 1 milione di euro? Beata lei..." (Di giovedì 10 settembre 2020) Il caso, per Irene Pivetti, si complica. Si parla dell'indagine che la vede protagonista per una partita di mascherine importate dalla Cina e che poi non sono risultate a norma. Nella serata di mercoledì 9 settembre si è appreso che nell'ambito di questa indagine sono stati sequestrati alla Pivetti la bellezza di 1,2 milioni di euro. Una notizia che ha attirato il breve, laconico e spiazzante tweet di Vittorio Feltri. Di seguito il cinguettio del direttore di Libero: "A Irene Pivetti hanno sequestrato un milione di euro. Beata lei che ha tanti soldi", conclude tranchant il direttore. Leggi su liberoquotidiano

