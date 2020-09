Vittime Covid Bergamo, parlano i parenti: “Non hanno dichiarato la zona rossa per motivi economici” (Di giovedì 10 settembre 2020) La questione dell’istituzione delle zone rosse fa ancora discutere. Soprattutto il perché alcune, nonostante il pericolo accertato a causa del coronavirus, non siano mai state dichiarate tali. Un esempio sono Alzano e Nembro. I parenti delle Vittime pretendono delle delucidazioni. Continuando a domandare perché siano stati abbandonati proprio durante l’emergenza, sono riusciti ad avere una risposta. La quale, però, ha dell’incredibile: “Ci è stato detto che chiudere quell’area significava chiudere un polmone economico del Paese“, hanno raccontato dal comitato delle Vittime del Covid di Bergamo. >>Leggi anche: Plasma iperimmune non funziona: “Stessa mortalità tra i malati di ... Leggi su urbanpost

