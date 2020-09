Violato l'embargo sulle armi, cargo per la Libia bloccato da missione Irini (Di giovedì 10 settembre 2020) Un mercantile diretto in Libia carico di kerosene per aerei è stato bloccato dalle navi della missione europea Irini e dirottato verso un porto europeo per violazione dell'embargo sulle armi. E' la ... Leggi su tgcom24.mediaset

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Violato l'embargo sulle armi, cargo per la Libia bloccato da missione Irini #Libia - MediasetTgcom24 : Violato l'embargo sulle armi, cargo per la Libia bloccato da missione Irini #Libia -