Villa Literno, due nuovi contagi da Covid: hanno febbre alta e altri sintomi (Di giovedì 10 settembre 2020) L’agro aversano riprecipita nell’incubo Covid. Due persone contagiate con sintomi risultano positive al virus. A comunicarlo è il vicesindaco di Villa Literno Valerio di Fraia. Presentano febbre e tosse. Villa Literno, due contagiati con sintomi: torna la paura del Covid La nuova ondata si sta manifestando dopo la coda delle vacanze estive. “Ci è arrivata notizia … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

occhio_notizie : Coronavirus, due nuovi casi positivi a Villa Literno: l'annuncio - cronacacaserta : Covid: 5 nuovi positivi nell’Agro Aversano, contagiata intera famiglia - TeleradioNews : I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, in quel centro, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reat… - cronacacaserta : Documenti falsi: 2 arresti nell’Agro Aversano, a casa materiale per la contraffazione - casertafocus : TRENTOLA DUCENTA – Bloccati con documenti falsi, ne nascondono in casa anche altri: nei guai due uomini di Villa Li… -