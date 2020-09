Vietato fare un film da Oscar senza neri, gay, lesbiche e disabili - (Di giovedì 10 settembre 2020) Alessandro Gnocchi C'erano una volta un bianco, un nero, un giallo, un indiano d'America, una lesbica, un gay e un disabile... In futuro, i film cominceranno tutti così C'erano una volta un bianco, un nero, un giallo, un indiano d'America, una lesbica, un gay e un disabile... In futuro, i film cominceranno tutti così, per rispettare le nuove norme anti-discriminazione pubblicate martedì sulla pagina ufficiale della Academy, che assegna gli Oscar. I registi, se non vorranno essere eliminati dalle nomination per la miglior pellicola, dovranno tenere conto delle cinque pagine di regolamento. Le riassumiamo. Dal 2024 le sceneggiature dovranno rispettare due dei quattro standard indicati con le lettere dell'alfabeto A-D. Per ogni standard, è presente un certo numero di punti qualificanti, necessari, in ... Leggi su ilgiornale

rscano : Comprano i banchi con le rotelle e poi nelle linee guida: 'I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a p… - ShooterHatesYou : Ma perché si finisce sempre così. Spara a scuola, giocava ai videogiochi? BANDIRE VIDEOGIOCHI Criminali fanno art… - melanie75450520 : @LeGruppetto @thierrybeaucamp Buongiorno Tu che sei in banca, o ti è vietato fare attività bancarie o meno se hai b… - _benmears : @iovago @sognivendolo Che è pure vietato per legge fare una domanda simile, ma molti (troppi) la fanno - Topo_Ligio : RT @Topo_Ligio: @radiosilvana Salvini il 27 febbraio era ministro, aveva poteri decisionali, aveva accesso alle informazioni riservate del… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato fare Vietato fare un film da Oscar senza neri, gay, lesbiche e disabili ilGiornale.it Pesticidi, l’oscuro segreto dell’Italia: siamo il secondo maggior esportatore di sostanze vietate nella UE

L’Italia offre al mondo una vera e propria mela avvelenata, fatta di pesticidi. Una nuova un’inchiesta realizzata dall’unità investigativa di Greenpeace Uk, Unearthed e dalla svizzera Public Eye, ha s ...

L’Italia offre al mondo una vera e propria mela avvelenata, fatta di pesticidi. Una nuova un’inchiesta realizzata dall’unità investigativa di Greenpeace Uk, Unearthed e dalla svizzera Public Eye, ha s ...