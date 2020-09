VIDEO | Minori, a Napoli sit-in associazione mamme davanti a Tribunale (Di giovedì 10 settembre 2020) NAPOLI – “Noi siamo qui in sostegno alle madri cui hanno sottratto i figli”. Così alla Dire Rosa Di Matteo, presidente di Arcidonna Napoli e responsabile del centro antiviolenza Aurora, stamattina al si-tin davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli. In tutta Italia si stanno tenendo iniziative per sollecitare le istituzioni ad un intervento sul tema. “Questa manifestazione- prosegue- nasce da queste madri che hanno come esponente principale Laura Massaro a Roma. Si tratta di quei casi in cui le donne hanno denunciato i propri compagni per violenza e, attraverso le ctu, si sono viste sottrarre i figli. Noi chiediamo che su questi casi si faccia chiarezza perché sono diventati numerosissimi: tanto che la commissione parlamentare sul Femminicidio ha chiesto chiarimenti su 572 casi, campione rappresentativo di tutti quelli in Italia. Si tratta di un fenomeno che ormai si ripete con costanza in tutti i tribunali italiani. Vogliamo capire cosa succede, qual è l’ideologia di fondo e quali sono gli interessi- conclude Di Matteo- per i quali i figli vengono sottratti alle madri vittime di violenza”. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Minori Video in stile “Gomorra” Segnalati 8 giovani a Procura dei minori IL GIORNO Video in stile “Gomorra” Segnalati 8 giovani a Procura dei minori

Si era creato un certo allarme a Vigevano per alcuni video, diffusi su canali social, con ragazzi che si atteggiavano a criminali in stile "Gomorra". Impugnando pistole, in alcuni casi ‘fumanti’ per s ...

Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai: 6 in fuga, gruppo a + 2’00

Siamo nel vivo della diretta del Tour de France 2020, e superati i primi novanta km di questa intensa 12^ tappa, vediamo bene che ben poco è occorso in strada, dall’ultimo aggiornamento. In testa alla ...

