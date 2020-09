VIDEO | Al via ‘Filmdipeso’, rassegna cinematografica sui disturbi alimentari (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – Al via la quarta edizione dello Short Film Festival ‘Filmdipeso‘, dopo il rinvio forzato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 si accendono i riflettori sui disturbi del peso come sovrappeso e obesità, che interessano ormai quasi un italiano su due. Il Festival si terrà a Latina venerdì 18 e sabato 19 settembre e affronterà, attraverso il linguaggio cinematografico, le grandi tematiche sanitarie e sociali legate ai disturbi del peso, in eccesso o in difetto, e ai disturbi del comportamento alimentare per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni rispetto a queste malattie, creando consapevolezza. Leggi su dire

fattoquotidiano : Como, l’assessora strappa la coperta a un senzatetto che dorme e la getta via: il video - enpaonlus : Procida, delfino liberato da rete: i salti di gioia della mamma. VIDEO - repubblica : 'Pulizie in strada': assessora toglie coperta a un clochard e la butta via - sabsounds : RT @XFactor_Italia: È quasi tutto pronto per dare il via a #XF2020?? Non riuscite più ad aspettare? I giudici e la crew vi aspettano stasera… - mikarouge_ : Ricky Martin - La Mordidita (Official Video) ft. Yotuel -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO via Messina, rissa alla fermata dell'autobus in via La Farina (video) Lettera Emme Liturgia: Cei, al via le iscrizioni al corso di musica liturgica on line

Sono aperte le iscrizioni al corso di musica liturgica on line, organizzato dall’Ufficio liturgico nazionale per l’anno accademico 2020-2021. Il corso multimediale permette la formazione di base degli ...

dal fai da te alle visiere

Via via che l'obbligo di indossare una protezione si estende agli ambienti chiusi, all'aperto, sui mezzi pubblici e così via, specie adesso che stanno riaprendo le scuole, crescono le soluzioni per co ...

Sono aperte le iscrizioni al corso di musica liturgica on line, organizzato dall’Ufficio liturgico nazionale per l’anno accademico 2020-2021. Il corso multimediale permette la formazione di base degli ...Via via che l'obbligo di indossare una protezione si estende agli ambienti chiusi, all'aperto, sui mezzi pubblici e così via, specie adesso che stanno riaprendo le scuole, crescono le soluzioni per co ...