VIDEO - ADL positivo al Covid-19: le immagini all'uscita dall'assemblea senza mascherina martedì (Di giovedì 10 settembre 2020) È Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, il presidente di Serie A positivo al Coronavirus, come comunicato in mattinata dalla società azzurra. Leggi su tuttonapoli

TuttoMercatoWeb : ADL positivo: il video dell'intervista all'uscita dall'assemblea, senza mascherina - tuttonapoli : VIDEO - ADL positivo al Covid-19: le immagini all'uscita dall'assemblea senza mascherina martedì - PiccoloDrago65 : @pabla77 Il solito 'benaltrismo', ti beccano in fallo e cominci a piangere 'e perché non beccate gli altri'? Pure C… - FC_1977 : Quando sei positivo e te ne vanti - ToniAzzurri : Però, l’ennesimo esempio di come l’assenza di una comunicazione adeguata produca tanti guai: perché il Napoli non f… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO ADL VIDEO - ADL: "Mercato? Chiedetelo a Conte, ma non quello dell'Inter..." Tutto Napoli De Laurentiis positivo al Covid, tremano i presidenti di Serie A

Vedi anche Calcio Napoli: il presidente De Laurentiis positivo al Covid-19 Ricostruendo quanto accaduto in assemblea, chi era presente ha parlato di un clima disteso e una situazione a norma con dista ...

De Laurentiis positivo al Coronavirus: spunta l’intervista senza mascherina dopo l’Assemblea

Aurelio De Laurentiis positivo al Covid dopo l’Assemblea di Lega Serie A ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei cronisti presenti senza mascherina. De Laurentiis intervistato senza mascherina: i ...

Vedi anche Calcio Napoli: il presidente De Laurentiis positivo al Covid-19 Ricostruendo quanto accaduto in assemblea, chi era presente ha parlato di un clima disteso e una situazione a norma con dista ...Aurelio De Laurentiis positivo al Covid dopo l’Assemblea di Lega Serie A ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei cronisti presenti senza mascherina. De Laurentiis intervistato senza mascherina: i ...