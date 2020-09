Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2020 ore 18:45 (Di giovedì 10 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 10 SETTEMBRE 2020 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULLA A1 FIRENZE Roma TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE CI SONO 6 KM DI CODA, MENTRE VERSO Roma SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA CON CODE DI 5 KM SULLA PONTINA L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E’ STATO RIMOSSO SULLA SALARIA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA, LA STRADA E’ CHIUSA AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA ... Leggi su romadailynews

