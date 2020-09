Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2020 ore 16:30 (Di giovedì 10 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 10 SETTEMBRE 2020 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA DOVE IN QUESTO MOMENTO CI SONO CODE TRA LA PONTINA E L’ARDEATINA E RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN ZONA SANT’ALESSANDRO CI SONO CODE SULLA PALOMBARESE E RIPERCUSSIONI SULLA NOMENTANA BIS, NOMENTANA E VIA RINALDO D’AQUINO SULLA CASSIA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E LA STORTA SULLA SALARIA CODE TRA LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DISAGI ANCHE PER CHI TRANSITA SULLA CASILINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E IL GRA SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI SANTA MARIA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2020 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-09-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : RT @comuneciampino: Avviso Viabilità: nuova viabilità provvisoria via San Paolo della Croce - Lavori di sostituzione del cavalcavia al Km 1… - comuneciampino : Avviso Viabilità: nuova viabilità provvisoria via San Paolo della Croce - Lavori di sostituzione del cavalcavia al… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it