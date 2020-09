Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2020 ore 08:45 (Di giovedì 10 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 10 SETTEMBRE 2020 ORE 08:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. RISOLTO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE DOMA SUD DOVE PERMANGONO CODE TRA TORRENOVA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEGNALIAMO UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN CARREGGIATA CENTRALE ALL’ALTEZZA DEL GRA IN DIREZIONE Roma, SI RACCOMANDA ATTENZIONE ALLA GUIDA PROSEGUONO SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI ALLUNGANO LE CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEL MARE E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE Roma, IL TRAFFICO E’ STATO DEVIATO SU VIA NARO CON RIENTRO DA DIA MONTE D’ORO; SULL’ APPIA TROVIAMO CODE ... Leggi su romadailynews

