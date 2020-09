Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2020 ore 07:30 (Di giovedì 10 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 10 SETTEMBRE 2020 ORE 07:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE TRA LAURENTINA E POMEZIA ALL’ALTEZZA DI VIA NARO IN DIREZIONE Roma; CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE DOMA SUD TRA TORRENOVA EIL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLA CA PITALE; SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA; RALLENTAMENTI ANCHE PER CHI VIAGGIA SULLA CASINILNA TRA FINOCCHIO EIL RACCORDO ANULARE IN AMBO LE DIREZIONI; SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA SI VIAGGIA INCOLONNATI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE SEGNALIAMO CHE SULLA FL3 ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Milli19751 : RT @romamobilita: Oggi a Roma, la viabilità e i trasporti - romamobilita : Oggi a Roma, la viabilità e i trasporti - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it