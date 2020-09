Via le statue degli One Direction dal Museo di Madame Tussauds a Londra: sciolta anche la band di cera (Di giovedì 10 settembre 2020) Le statue degli One Direction sono state rimosse dal Museo delle cere di Madame Tussauds. Come riporta il The Sun, i cinque componenti del gruppo sono stati eliminati per lasciare spazio ad altre celebrità, più in linea con i tempi. Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan ed Harry Styles non saranno più parte dell’esposizione del Museo delle cere e non c’è l’intenzione di esporre le statue una per una, dopo che tutti i componenti hanno intrapreso le loro carriere da solisti. Lo spazio occupato dagli One Direction sarà preso da altre celebrità, così da garantire l’evoluzione del Museo che si è sempre mostrato attento a ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Via statue Niente più statue di cera degli One Direction: sono state rimosse da Madame Tussauds a Londra MTV.IT Oscar, nuove regole per i film. Dalle donne alle minoranze, ecco i criteri da rispettare

Rivoluzione agli Oscar. Dopo la scomunica di Via col vento, considerato un film schiavista, l'esasperazione tutta americana del pensiero politicamente corretto si riverbera sul premio più ambito e pre ...

AGRIGENTO: CHIAMATELA PIAZZETTA DELLO SCRITTORE

Ecco nascere la “Piazzetta dello scrittore”, forse una delle più piccole piazze con un monumento. Lo slargo nevralgico nel cuore della vecchia Girgenti, che ospita la statua di Andrea Camilleri, d’ora ...

