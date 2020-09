“Vi prego, fate presto!”. Willy, la prima drammatica telefonata degli amici al 112 (Di giovedì 10 settembre 2020) Willy Monteiro Duarte è a terra, picchiato dal branco e in preda alle convulsioni mentre un ragazzo chiama in preda a una forte agitazione il 112. L’operatore dall’altro capo della cornetta localizza il luogo della rissa in 47 secondi attivando da quel momento l’intervento di ambulanza e pattuglie delle forze dell’ordine. Per Willy, però, saranno inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Sono le 3,25 da venti secondi. La notte è quella tra sabato 5 e domenica 6 settembre scorsi. La telefonata che l’Adnkronos pubblica in esclusiva è la prima di 9 arrivate al Numero unico d’emergenza per chiedere soccorsi. Ecco il testo della telefonata: “Qui di fronte al ‘Duedipicche’ c’è un ragazzo che è stato menato. ... Leggi su caffeinamagazine

