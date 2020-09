Vettel story: ragazzo prodigio, quei 4 titoli e il sogno, infranto, di emulare Schumacher (Di giovedì 10 settembre 2020) Il nuovo inizio di Sebastian Vettel si chiama Aston Martin. Il pilota tedesco entra nell'orbita della Mercedes e lo fa a 33 anni, un'età in cui in Formula 1 si può ancora dare moltissimo come ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Vettel story Ragazzo prodigio, quei 4 titoli e il sogno (infranto) di emulare Schumacher La Gazzetta dello Sport F1, ufficiale: Vettel al volante della Aston Martin dal 2021

ROMA - Alla vigilia del millesimo gp della Ferrari al Mugello, sulla pista di proprietà di Maranello, Sebastian Vettel firma per proseguire la carriera in Racing Point: il tedesco passerà il prossimo ...

Brutto ko Ferrari a Spa: sono i giovani dietro al podio a tener vivo lo spettacolo

Per i puristi è infatti un vero insulto vedere una corsa per certi aspetti “poco interessante” a Spa. Ogni volta i cronisti spendono la classificazione di “università” dei motori, perché il circuito d ...

