Veronica Ruggeri. Schiena nuda e una cascata di ricci: stupenda – FOTO (Di giovedì 10 settembre 2020) Veronica Ruggeri. L’inviata de Le Iene si gode gli ultimi giorni di vacanza e pubblica FOTO d’incanto sul suo profilo Instagram Veronica Ruggeri, la sagace inviata del programma di denuncia Le Iene, si trova ancora in vacanza girovagando attraverso le bellezze del nostro Paese. Ci ha portati con sè attraverso gli scatti pubblicati sul suo … L'articolo Veronica Ruggeri. Schiena nuda e una cascata di ricci: stupenda – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Nuove sfide, nuovi vip, nuove storie, nuove emozioni. Riparte “Giù in 60 secondi – adrenalina ad alta quota”: dal 12 Settembre ogni sabato alle 13:40 su Italia 1. A condurre il programma per la terza ...Il programma in cui Veronica Ruggeri e il deejay Vic accompagnano cinque personaggi noti nel loro primo lancio con il paracadute. In questa edizione: Nino Formicola, Ignazio Moser, Ivana Mrazova, Cort ...